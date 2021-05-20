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Число зараженных коронавирусом людей в мире превысило 160 миллионов

20 Мая 2021 03:17
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Число зараженных коронавирусом людей в мире превысило 160 миллионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала пандемии коронавирусом заразились более 160 миллионов человек в мире, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Межведомственную комиссию по профилактике коронавируса.

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По официальным данным, только в Германии инфицировано более 3,5 миллионов человек. 3,23 миллиона человек, или 90 процентов из них выздоровели. Учитывая эти данные, можно прогнозировать уровень спроса на вакцины против SARS-CoV-2 во всем мире. Великобритания отправит в Индию еще 1000 устройств HVAC. Ранее страна отправила уже туда 200 ИВЛ-устройств, около 500 кислородных концентраторов и три кислородных генератора.

После вынужденного перерыва более чем на четыре месяца из-за пандемии итальянская судоходная компания Costa возобновит круизы. Флагманский корабль Costa Smeralda с 1500 пассажирами на борту покинул порт Савона. Это четверть его фактической вместимости. Перед посадкой все члены экипажа и пассажиры должны были пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Также на судне обязательно надевать маску. Первый круиз пройдет по итальянскому побережью.

Ежедневная смертность от коронавируса в США достигла самого низкого уровня с марта прошлого года. Уменьшается и количество новых случаев заражения.




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#Здравоохранение   #Коронавирус в мире  
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