Число заражений оспой обезьян в Европе выросло в три раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 90 % всех заражений, зарегистрированных в неэндемичных странах, приходится именно на европейский регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Большинство случаев выявили среди людей в возрасте от 21 года до 40 лет. 99 % из них – мужчины.

ВОЗ на этом фоне призвали усилить борьбу с распространением вируса. В частности, расширить масштабы эпиднадзора за инфекцией, диагностировать её на раннем этапе и оперативно реагировать на подтверждённые случаи.

В середине июня сообщалось, что Евросоюз закупает вакцину от оспы обезьян.

Соглашение Брюссель заключил с датской биотехнологической компанией. 109 090 доз закупят на средства Евросоюза и передадут национальным правительствам, которые хотят делать прививки людям в группах риска или тем, кто больше всего пострадает в случае заражения.

Тем временем Администрация Президента США Джо Байдена сообщила, что начнет распространять вакцины от оспы обезьян по всей стране при увеличении случаев заболевания среди населения.

Министерство здравоохранения и социальных служб США направит 56 тыс. доз вакцины «Jynneos» в районы с высоким уровнем передачи инфекции. В течение нескольких недель будут распространены еще 240 тыс. вакцин. Власти ожидают, что к концу осени будет доступно не менее 1,6 млн доз.

Вспышка оспы обезьян в США была впервые обнаружена в Массачусетсе в мае. С тех пор вирус распространяется по всей стране, в 28 штатах зарегистрировано более 306 случаев заболевания.

















Фото: 24.kz