Число заражений КВИ растет: алматинцев призывают ограничить контакты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние сутки в Алматы зарегистрировано 360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы осложнилась со 2 марта текущего года с переходом в «желтую» зону матрицы оценки, а с 10 марта - в «красную». С начала эпидемии зарегистрирован 27 361 случай коронавирусной инфекции (показатель на 100 тысяч населения - 1344,7), а также 1666 случаев коронавирусной пневмонии.

Рост заболеваемости КВИ начался с 3 марта, когда был зарегистрирован 121 случай КВИ в сутки, достигнув 13 марта 360 случаев в сутки. При этом выросло количество выполненных ПЦР-тестов по сравнению с прошлым месяцем - с 5100 в сутки до 6058 в сутки, в том числе с 2400 до 3482 тестов по самообращению в частных лабораториях на платной основе.

Из выявленных за 13 марта 360 случаев коронавирусной инфекции 359 случаев - местные и 1 завозной из Стамбула. 269 – с симптомами и 91 - бессимптомный. На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 1287 человек (57 дети), из которых 14 в крайне тяжелом состоянии, 131 - в тяжелом, 1142 - средней степени тяжести.

На ИВЛ находятся 7 пациентов, на неинвазивной ИВЛ – 19.

Показатель заболеваемости за последние 7 дней составил 61,2 при репродуктивном числе R – 1,3. За последние сутки зарегистрировано 360 случаев КВИ.

В динамике развития эпидемии КВИ в марте отмечается тенденция к росту заболеваемости после стабилизации в феврале. Так, в первую неделю февраля зафиксировано 770 случаев, во вторую – 740 случаев, в третью – 721, в четвертую – 714 случаев. За первую неделю марта зафиксировано 923 случая, с 8 по 13 марта – 1365 случаев.

Эпидемиологическими расследованиями установлены достоверные и вероятные места заражения. Так, достоверными местами заражения остаются семьи, где происходят заражения от больных членов, – 36%; трудовые коллективы – 6%; заграничные поездки, когда болезнь завозится из неблагополучных стран, – 2%.

Вероятными местами заражения являются общественные места (коммунальные объекты, ЦОНы, объекты торговли, поликлиники и медцентры) – 42,8%; общественный транспорт – 17%; семейные мероприятия – 3%.

По данным заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыковой, причинами роста КВИ в марте является увеличение социальных контактов городского и миграция пригородного населения, связанная с посещением общественных мест (42,8%). Кроме того, на ухудшение ситуации повлияла цепная передача членам семьи инфекции от заразившихся в общественном транспорте и общественных местах (36% заразились в семьях).

В связи с началом учебы с 1-х по 5-е классы в школах зафиксировано увеличение заболеваемости детей до 14 лет на 22,4% - со 138 до 169 случаев за последние 7 дней.

Вместе с тем росту КВИ способствует безответственное поведение бессимптомных больных, нарушающих режим самоизоляции. При контрольном объезде адресов с больными КВИ установлено, что 76 больных и контактных нарушили карантинный режим и отсутствовали дома, 7 контактных были на работе.

В этой связи специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы призывают жителей мегаполиса ограничить контакты и строго соблюдать меры санитарной безопасности. Это ношение масок, обработка антисептиками рук, соблюдение социальной дистанции при посещении общественных мест.

«В случае несоблюдения данных рекомендаций и увеличения контактов в праздничные дни вероятно резкое обострение ситуации по КВИ и взрывной рост числа заболеваний. Вследствие чего возрастет нагрузка на инфекционные стационары и будут ужесточены карантинные меры на предприятиях и в организациях. В наших общих интересах не допустить худшего развития ситуации. Всем нужно проявить ответственность и осторожность, напоминать близким и родным о необходимости соблюдения санитарных правил безопасности. Только так мы сможем уберечь друг друга, сохранить здоровье», - подчеркнула заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.



