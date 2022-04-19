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    14:00, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Число заражений коронавирусом в мире растет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США растет число случаев заражения коронавирусом, некоторые штаты вновь вводят ограничения. Международный онлайн-саммит по вопросам пандемии коронавируса пройдет 12 мая, объявил в понедельник Белый дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Тем временем, Федеральный окружной суд страны признал директиву администрации Джо Байдена об обязательном ношении масок в самолетах и других видах общественного транспорта незаконным и приостановил его действие.

    А власти Китая отчитываются о пользе карантинных мер в Шанхае. Жесткий локдаун в мегаполисе был объявлен в марте из-за вспышки Covid-19. По официальным данным, с тех пор там было зарегистрировано три летальных случая.

    В гавань Сиднея впервые за два года вошел круизный лайнер. После того, как в марте 2020-го от коронавируса умерли десятки туристов с судна Ruby Princess, швартоваться в портах Австралии запрещалось.


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