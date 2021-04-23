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    22:40, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Число заражений COVID-19 растет в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки было выявлено 140 новых случаев – большинство в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

    «За последние сутки в городе Атырау подтвержден 101 случай заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 12 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 8 жителей Жылыойского района, у 2 - Кызылкугинского, у 8 - Индерского, у 3 - Курмангазинского, у 1 - Махамбетского, у 2 - Исатайского и у 5 - Макатского районов. Заболевание у 83 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 57 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 97 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1149 человек, в модульной больнице - 168, в инфекционном стационаре областной больницы - 95 пациентов, во фтизиопульмалогическом центре - 59, в районных инфекционных стационарах - 141. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 160», - проинформировала пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

    Ранее в Атырау сообщили, сколько пациентов с COVID-19 находятся в реанимации.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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