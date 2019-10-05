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Число занимающихся Qazaq Kuresi выросло в 4 раза – Арман Шураев

5 Октября 2019 13:10
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Число занимающихся Qazaq Kuresi выросло в 4 раза – Арман Шураев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-глава Национальной федерации Qazaq Kuresi Арман Шураев дал оценку развитию национальный борьбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Насколько я помню, в 2010 году, когда мы только начинали наш большой проект «Qazaq Barysy», количество занимающихся было около 20 тысяч человек. На сегодняшний день эта цифра в 4 раза больше. Раньше Qazaq Kuresi была в тени других видов спорта – дзюдо, вольная борьба и другие. Родители отдавали детей с большой неохотой в наш вид спорта. Но благодаря тому, что появились большие проекты с большими призовыми, мы смогли превратить нашу национальную борьбу в социальный лифт», - сказал Арман Шураев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, на сегодняшний день победителей турниров по Qazaq Kuresi Бейбута Ыстыбаева, Айбека Нугымарова, Улана Рыскулова и других знают ничуть не меньше, чем олимпийских чемпионов.
«И призовые у них такие же. Поэтому можно говорить о том, что нам удалось поставить нашу национальную борьбу не только в один ряд с другими видами борьбы, а даже выше», - отметил спикер.
«Думаю, что это логично. Это наше национальное достояние, наш национальный код. Мы многое смогли сделать, но впереди еще много работы», - добавил он.
Напомним , сегодня было объявлено, что министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев возглавил Национальную федерацию Qazaq Kuresi.
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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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