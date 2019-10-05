Число занимающихся Qazaq Kuresi выросло в 4 раза – Арман Шураев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-глава Национальной федерации Qazaq Kuresi Арман Шураев дал оценку развитию национальный борьбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько я помню, в 2010 году, когда мы только начинали наш большой проект «Qazaq Barysy», количество занимающихся было около 20 тысяч человек. На сегодняшний день эта цифра в 4 раза больше. Раньше Qazaq Kuresi была в тени других видов спорта – дзюдо, вольная борьба и другие. Родители отдавали детей с большой неохотой в наш вид спорта. Но благодаря тому, что появились большие проекты с большими призовыми, мы смогли превратить нашу национальную борьбу в социальный лифт», - сказал Арман Шураев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, на сегодняшний день победителей турниров по Qazaq Kuresi Бейбута Ыстыбаева, Айбека Нугымарова, Улана Рыскулова и других знают ничуть не меньше, чем олимпийских чемпионов.

«И призовые у них такие же. Поэтому можно говорить о том, что нам удалось поставить нашу национальную борьбу не только в один ряд с другими видами борьбы, а даже выше», - отметил спикер.