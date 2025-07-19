Число заключенных в мире снова растет после пандемии

Об этом говорится в новом докладе управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в котором представлен всеобъемлющий глобальный обзор последних статистических данных о состоянии тюрем в мире.

Более 60% стран (ООН располагает данными по 181 стране – прим. ред) используют свои пенитенциарные системы на 100 и более процентов. В каждой четвертой стране тюрьмы заполнены более чем на 150%.

Переполненность тюрем влияет на качество питания, гигиены и медицинских услуг, темпы передачи инфекционных заболеваний, оказание помощи уязвимым группам населения, физическое и психическое здоровье заключенных и доступ к социальным и образовательным программам. Перегруженность порождает конфликты, подпитывает насилие, разрушает тюремную инфраструктуру и создает огромные проблемы в области безопасности и управления.

Решение проблемы переполненности тюрем должно быть приоритетной задачей пенитенциарных систем, делают вывод авторы доклада.

Почти треть заключенных находится в предварительном заключении

Во всем мире в предварительном заключении находятся более 3,7 млн человек, что составляет около 30% от общего числа обитателей тюрем. Самая высокая доля неосужденных заключенных зарегистрирована в Африке и Океании (по 37% в 2023 году), а самая низкая – в Европе (19%). Особенно тревожная ситуация сложилась в Южной Азии, где почти двум третям задержанных (64%) не вынесены приговоры, и этот показатель продолжает расти.

Несмотря на то, что в мире нет существенного гендерного разрыва в доле неосужденных заключенных, в некоторых регионах, таких как Африка и Океания, наблюдается более высокий процент женщин, находящихся в предварительном заключении, чем в мире в целом.

Смерти в тюрьмах чаще всего предотвратимы

Почти во всех странах, представивших отчетность, уровень умышленных убийств среди заключенных выше, чем среди населения в целом. Страны Северной и Южной Америки, по которым имеются данные, сообщили о гораздо более высоком уровне смертности среди заключенных в результате умышленных убийств (17,4 жертвы на 100 тысяч заключенных), чем в других регионах. В странах Европы этот показатель гораздо ниже – два убийства на 100 тысяч заключенных.

В 2023 году 32,9 из 100 тысяч заключенных в мире покончили жизнь самоубийством, что более чем в три раза превышает общий уровень самоубийств среди населения в целом.

Случаи смерти во время содержания под стражей в значительной степени можно предотвратить, отмечают авторы доклада.

Реабилитация требует благоприятной среды

Реабилитация и реинтеграция заключенных являются неотъемлемой частью обязанностей пенитенциарной системы, говорится в докладе. Факты показывают, что успешная реабилитация зависит не только от того, что делает тюремное руководство, но и от общей атмосферы в тюрьмах: уважительная и гуманная среда обеспечивает необходимую основу для личностной трансформации.

По мнению авторов доклада, реабилитационные инициативы в тюрьмах должны сопровождаться благоприятной государственной политикой за их пределами, включая устранение барьеров для трудоустройства после тюремного заключения и снижение стигматизации бывших заключенных.