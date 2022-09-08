Число заболевших сальмонеллезом увеличилось в Степногорске

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Санврачи призвали акмолинцев подходить более ответственно к выбору молока, мяса и яиц, а также приготовлению пищи, ведь в некоторых районах области регистрируется рост сальмонеллеза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, по сообщению пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, за 8 месяцев 2022 года число случаев заболеваемости сальмонеллезом среди жителей Степногорска выросло в 2,6 раза. Среди 14 заболевших - шестеро детей до 14 лет.

«Заболевания связаны с употреблением мяса птицы и яиц без достаточной термической обработки и нарушением технологии приготовления продуктов дома. С объектами общественного питания эти случаи не связаны. Все больные выявлены при поступлении по экстренным показаниям в инфекционное отделение Степногорской городской больницы. Больные получили стационарное лечение. В очагах были отобраны продукты для проведения анализа, проведено обследование контактных лиц», - сообщили в ведомстве.

Как пояснили санврачи, сальмонеллез относится преимущественно к зоонозным заболеваниям, то есть передающимся к человеку от животных или от продуктов, получаемых от животных. Источником заражения могут быть как сами животные, так и продукты животноводства – мясо, молоко, яйца. Поэтому медики призвали акмолинцев подходить более ответственно к выбору продуктов, а также приготовлению пищи.

«Для того, чтобы уберечься от заболевания сальмонеллезом, необходимо соблюдать простые правила. Не есть сырые, плохо прожаренные или проваренные мясо и рыбу. Особое внимание нужно обратить на яйца. Следует отказаться от употребления в пищу сырых яиц и варить их как можно дольше, не менее 6 минут. Также следует обратить внимание на процедуру разделки сырого мяса. Некоторые хозяйки могут использовать один и тот же нож и разделочную доску для разделки мяса, птицы и рыбы и нарезки продуктов, употребляемых в сыром виде. Также следует употреблять только кипяченое или пастеризованное молоко. Впрочем, сальмонеллы могут обитать и в продуктах, не имеющих отношения к животным, например, в кондитерских изделиях. Объясняется это тем, что для приготовления теста могли использоваться зараженные яйца. Поэтому следует взять за правило не покупать сомнительных продуктов питания у уличных продавцов», - добавили в ведомстве.