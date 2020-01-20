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Число заболевших пневмонией нового типа в китайском Ухане достигло 198

20 Января 2020 08:28
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Число заболевших пневмонией нового типа в китайском Ухане достигло 198

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – За минувшие выходные в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР) зафиксировано еще 136 случаев заражения человека пневмонией, вызванной новым видом коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на местный орган здравоохранения.

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Число погибших от пневмонии нового типа увеличилось до трех.

«По состоянию на 22:00 (по пекинскому времени) 19 января в городе Ухань зафиксированы 198 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Из них 25 уже выписаны из больницы, трое скончались, 170 находятся на лечении в медицинских учреждениях. 35 пациентов пребывают в тяжелом состоянии, девять человек – в критическом, у 126 пациентов наблюдается легкая форма заболевания», - говорится в сообщении муниципального комитета по делам здравоохранения.

Два случая заболевания новым видом коронавируса впервые зарегистрированы в столичном районе Дасин, расположенном к югу от городской части Пекина. Оба пациента «подхватили» новый коронавирус во время посещения китайского города Ухань.

Ранее Китай назвал причины вирусной пневмонии. 16 января Япония подтвердила первый случай вирусной пневмонии из Китая. В общей сложности в Китае было зарегистрировано 59 случаев вирусной пневмонии у семи пациентов в тяжелом состоянии. 11 января сообщалось о первом случае смерти из-за коронавируса в Китае. Один случай заражения был зарегистрирован в Южной Корее. В Нур-Султане прибывающих из Китая пассажиров сканируют тепловизором.


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Ключевые слова: Китай,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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