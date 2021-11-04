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Число заболевших ОРВИ детей выросло в Атырау

4 Ноября 2021 22:32
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Число заболевших ОРВИ детей выросло в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау выросло число заболевших ОРВИ детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба Атырауской областной больницы №2, за последние 5 дней в приемное отделение клиники обратилось 550 пациентов. Из них 97% - это дети с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. На сегодняшний день в больнице проходят лечение 130 пациентов. Из них детей до 1 года - 69, детей до 3 лет - 39 и 11 беременных женщин.

«Дети до 1 года, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями обязательно должны получить прививку от гриппа. Ведь в этих социальных группах заболевание протекает очень тяжело», - рассказала заместитель директора Атырауской областной больницы №2 Надя Ергалиева.

Также она сообщила, что по результатам анализов, взятых на вирусологическую экспертизу по городу, у заболевших выявлен грипп типа «А». При этом типе заболевание протекает в тяжелой форме.

В связи с этим врачи настоятельно советуют в случае обнаружения первичных признаков ОРВИ изолироваться дома и вызвать участкового врача.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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