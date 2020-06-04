Число заболевших на Тенгизе коронавирусом превысило тысячу
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе областного акимата, 30 зараженных являются сотрудниками подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Инфицированные были выявлены при прохождении скрининга перед демболизацией и обследованы как контактные.
Еще трое заболевших - жители города Атырау. Это две женщины 1998, 1968 года рождения и один новорожденный. У них ПЦР анализы были взяты при прохождении скринингового обследования.
Лабораторные исследования показали положительные результаты на коронавирус. Ещё двое инфицированных - жительницы Жылыойского района 1976 и 1985 года рождения. Одна обратилась в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ, а вторая проходила скрининг.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
Всего в области инфицированных 1175, из них 1006 заболели на Тенгизском месторождении.
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