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Число заболевших КВИ детей увеличилось в 5,5 раз – Сархат Бейсенова

11 Августа 2021 17:57
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Число заболевших КВИ детей увеличилось в 5,5 раз – Сархат Бейсенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц. Об этом сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В июле зарегистрировано 38 046 случаев. За неделю зарегистрировано 9 803 случая, за последние сутки зарегистрировано 1 153 случая коронавирусной инфекции. В последнее время наблюдается рост количества заболевших с клиническими проявлениями, удельный вес которых в общей заболеваемости сегодня составляет 83%», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК.

Она озвучила возрастную раскладку среди заболевших.

Высокий уровень заболеваемости, как и прежде, регистрируется среди взрослых лиц в возрасте 18-29 лет - 16,4 %, 30-39 лет- 22,2 %, 40-59 лет – 28,4 % и среди лиц преклонного возраста от 60 лет и выше – 13%, на детское население приходится 16,7 % и подростки составляют 3,3 %», - отметила главный санитарный врач столицы.

«При анализе заболеваемости среди детей до 14 лет в динамике с марта наблюдается рост случаев в 5,5 раза, то есть с 1 106 случая в марте до 6 058 в июле, отмечен рост во всех возрастных группах детей, при этом доля госпитализированных детей составляет 1,9 %, что указывает на заболеваемость среди детей в более легкой форме», - заключила С. Бейсенова.


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#Здравоохранение   #Статистика   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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