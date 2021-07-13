Число заболевших КВИ детей до 14 лет увеличилось в 13 раз в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Коронавирусная инфекция стала еще более агрессивна и опасна. Если ранее среди заболевших были в основном лица старше 60 лет, то на данный момент заболеваемость регистрируется среди людей молодого возраста. Так, в Акмолинской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости КВИ среди детей до 14 лет в 13 раз! Такую невеселую статистику озвучила на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 остается напряженной. По всему миру зарегистрировано более 187 млн заражений коронавирусной инфекцией, летальных случаев – 4,04 млн. В РК за сутки выявлено 3 693 новых инфицированных. А количество заболевших за прошедшие сутки превысило прошлогодний пик.

«Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах республики, по темпам распространения коронавирусной инфекции со 2 июля 2021 года область находится в «красной» зоне. В регионе увеличивается регистрация новых случаев COVID-19, за последнюю неделю количество заболевших увеличилось с 643 до 892 случаев, недельный интенсивный показатель увеличился в 1,3 раза. За 11 дней июля зарегистрировано 1 437 случаев, тогда как за весь июнь было зарегистрировано практически такое же количество случаев - 1 449», - пояснила А. Мусина.

С начала июля наибольший прирост наблюдается в Кокшетау (46 случая), Буландынском (26 случаев), Бурабайском (20 случаев), Аккольском (10 случаев) районах.

За последние сутки количество инфицированных составило 140 человек. Если раньше среди больных КВИ было много бессимптомных, то 90% из этих 140 заболевших имеют явно выраженную симптоматику.

«На сегодняшний день загруженность коечного фонда увеличилась с 35% до 52%. 77 больных находятся в реанимации, четверо - в крайне тяжелом состоянии. Получают лечение 76 беременных женщин, из них 42 (55%) госпитализированы в стационары. Количество обращений с подозрением на КВИ (ОРВИ и пневмониями) увеличилось в два раза», - отметила спикер.

По словам выступающей, коронавирус приспособился заражать и молодое поколение. Если ранее среди заболевших были в основном лица старше 60 лет, то на данный момент заболеваемость регистрируется среди людей молодого возраста.

«С 1 по 12 июля текущего года при разбивке по возрастам наблюдается такая картина: на детей приходится 12% , в том числе дети до года – 1,8%, 2-6 лет- 2,7 % , 7-14 лет - 5% , 15-17 лет - 2% случаев. Так, за шесть месяцев прошлого года всего было зарегистрировано 143 случая заболевания КВИ среди детей до 14 лет, а за шесть месяцев текущего года среди детей до 14 лет уже 1 818 случаев. Наблюдается рост по количеству зарегистрированных случаев практически в 13 раз», - добавила А. Мусина.

Единственным выходом в сложившейся ситуации остается вакцинация граждан. Спикер отметила, что акмолинцы продолжают не соблюдать карантинные меры – ношение масок, соблюдение социальной дистанции, позволяют себе посещать места массового скопления, а это, как мы видим, влияет на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.