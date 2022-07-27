Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Число заболевших ковидом резко возросло в России
27 Июля 2022 18:37

Число заболевших ковидом резко возросло в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – За последние две недели на территории России наблюдается устойчивый рост заболевания коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным федерального штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки прирост новых заболевших ковидом впервые превысил апрельские значения, достигнув 9 027 случаев, что больше на 46 процентов по сравнению с предыдущим днем. Тенденция к увеличению числа заражений регистрируется с середины июля, когда средний суточный прирост колебался на уровне 3 - 3,6 тыс. заболевших.

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваний связан с тем, что в штаммовом составе наблюдается увеличение доли новых подвариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5, для которых характерна высокая заразность.

В России не исключают, что очередной всплеск заболеваемости возникнет по окончании отпускного сезона. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что подъем будет спровоцирован массовым скоплением людей и началом учебного года. В связи с этим, он призвал население к заблаговременной вакцинации и ревакцинации до 1 сентября.

Как сообщалось ранее, за последнюю неделю рост заболеваемости отмечается в 92 странах. В частности, в Азербайджане заболеваемость выросла на 115%, в Японии - на 70%, в Польше - на 63%, в России - на 49%, в Китае - на 36%. Доминирующим вариантом остается омикрон-штамм COVID-19, на долю которого приходится 95% исследованных образцов.


Фото: tass.com
Новости по теме
Совместный координационный центр по зерновому коридору открылся в Стамбуле
Сложный и длительный процесс - Минздрав о признании вакцины QazVac в ВОЗ
Поставщики против предоставления вакцин на платный рынок - Минздрав РК
Читайте также
Совместный координационный центр по зерновому коридору открылся в Стамбуле
Цена газа в Европе поднялась выше $2 200 впервые с начала марта
Microsoft потеряла $126 млн из-за решения уйти из России
Продолжительность жизни в ФРГ сократилась на полгода из-за ковида
Роскосмос объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Поставки газа по «Северному потоку-1» в ЕС будут сокращены вдвое
Стабилизацию цен на сахар прогнозируют к осени в Казахстане
Семье скончавшейся вакцинированной от КВИ женщины присудили $324 тыс. в Японии
Популярное
1 Более 300 иностранцев выдворили из страны в Алматы
2 Назначен аким Ордабасинского района Туркестанской области
3 Житель Туркестанской области заявил о вымогательстве своего начальника в полицию
4 Труп мужчины обнаружили вдоль дороги в Мангистауской области
5 Новых случаев КВИ за сутки выявлено 2684 в Казахстане

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив