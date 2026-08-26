Число заболевших корью в ЗКО достигло почти 300 человек

В Западно-Казахстанской области за семь месяцев текущего года зарегистрировано 298 случаев заболевания корью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульдана Кереева на брифинге в региональной службе коммуникаций. Это на 280 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (18 случаев).

По словам главы ДСЭК, подавляющее большинство заболевших своевременно не получили вакцинацию.

— 252 случая зарегистрировано в Уральске. Кроме того, 15 случаев приходится на Байтерекский район, 10 — Бурлинский, 9 — Теректинский, 4 — Казталовский, по 2 — на Каратобинский, Сырымский и Жанакалинский районы, 1 — на Шынгырлауский район, — сообщила Г. Кереева.

По ее словам, также отмечен рост случаев паразитарных инфекций: аскаридоза — до 5, эхинококкоза — до 5, лямблиоза — до 12 случаев.

Вместе с тем снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями — на 44 случая, ветряной оспой — на 1 614 (54%), сальмонеллезом — на 26, менингококковой инфекцией — на 1, острым вирусным гепатитом А — на 2, хроническими вирусными гепатитами — на 30, ВИЧ-инфекцией — на 20, ОРВИ — на 24 317 (26,69%), гриппом — на 157, COVID-19 — на 8 случаев.

— С 2024 года в целях профилактики рака шейки матки проводится вакцинация против вируса папилломы человека. На сегодняшний день в области вакцину получили 10 009 девочек в возрасте от 11 до 17 лет. По итогам семи месяцев профилактическими прививками охвачено 93,8% детей целевой группы в соответствии с утвержденным списком населения области, — добавила Г. Кереева.

Напомним, что 47 случаев кори подтвердили в Туркестанской области с начала года.