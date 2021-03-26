Число заболевших коронавирусом за праздничные дни увеличилось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сообщила, что число заболевших коронавирусом в столице за праздничные дни увеличилось на 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, за сутки в столице зарегистрировано 185 первичных случаев КВИ (118 случаев с симптомами, 67 бессимптомных случаев).

«За эту праздничную неделю на 10% увеличилось число заболевших, контактировавших с больными, то есть от 500 до 735 лиц, что показывает на несоблюдение жителями города карантинных мероприятий, в том числе режима домашнего карантина. Кроме этого, наблюдается увеличение в 1,6 раза по сравнению с прошлой неделей заболеваемости среди детей, то есть от 210 до 339 случая», - сказала Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга в акимате.

В настоящее время количество активных очагов – 1517, в том числе домашних – 987, организованных – 538, где под медицинским наблюдением находится 3417 контактных лиц.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости CОVІD-19 в Нур-Султане остается нестабильной, город, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, находится в «красной зоне».

По данным главного санитарного врача, в день регистрируется от 150 до 280 случаев. Показатель заболеваемости за последнюю неделю - на уровне с предыдущей неделей, интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 121,1. Репродуктивное число – 0,92.

Ранее главный государственный санитарный врач Нур-Султана пояснила, усилят ли карантин в Нур-Султане в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией.