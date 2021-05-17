Число заболевших коронавирусом возросло в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области возросло число зарегистрированных случаев COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного информационного штаба, на сегодняшний день в области за сутки зарегистрировано 32 случая заражения КВИ, тогда как неделю назад это было 24-25 случаев в сутки, а темп прироста заболеваемости за сутки составлял 0,16%.

«16 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 32 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%. 28 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью – при медосмотре. Из числа инфицированных 26 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных»,- сообщили в информштабе.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 12, Рудный - 6, Костанайский район – 4, Житикаринский район – 2, по 1 случаю Денисовском, Жангельдинском, Карабалыкском, Карасуском, Сарыкольском, Федоровском районах и городах Аркалык и Лисаковск.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 16 мая текущего зарегистрировано 15158 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 14494 человека.