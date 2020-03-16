Число заболевших коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех

ТАШКЕНТ. УЗА - КАЗИНФОРМ - В Узбекистане еще у троих человек обнаружили коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

Таким образом число заболевших выросло до четырех.

По информации Министерства здравоохранения РУ, по результатам лабораторного анализа НИИ вирусологии, наличие инфекции подтвердилось у дочери и сына жительницы Ташкента, зараженного коронавирусом Covid-19. Четвертый случай выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего 15 марта в 05.15 рейсом Uzbekistan Airways в Ташкент из Стамбула.

Как сообщалось ранее, о первом случае стало известно 15 марта, в 06:00 в лаборатории Республиканского института вирусологии коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена у гражданки Узбекистана, побывавшей во Франции.







