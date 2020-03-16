Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех
16 Марта 2020 07:15
Поделиться:
ТАШКЕНТ. УЗА - КАЗИНФОРМ - В Узбекистане еще у троих человек обнаружили коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.
Новости по темеЗаседания Правительства и мероприятия в Сенате будут транслировать онлайн Коронавирус: астанчан призвали пользоваться цифровыми услугами Как будут работать объекты в Нур-Султане при чрезвычайном положении
Таким образом число заболевших выросло до четырех.
По информации Министерства здравоохранения РУ, по результатам лабораторного анализа НИИ вирусологии, наличие инфекции подтвердилось у дочери и сына жительницы Ташкента, зараженного коронавирусом Covid-19. Четвертый случай выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего 15 марта в 05.15 рейсом Uzbekistan Airways в Ташкент из Стамбула.
Как сообщалось ранее, о первом случае стало известно 15 марта, в 06:00 в лаборатории Республиканского института вирусологии коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена у гражданки Узбекистана, побывавшей во Франции.
Ключевые слова: Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Минсельхоз ведет постоянный мониторинг по основным видам продтоваров
- В Мажилисе усилены меры безопасности, но основная работа ведется согласно графику
- Заседания Правительства и мероприятия в Сенате будут транслировать онлайн
- Коронавирус: астанчан призвали пользоваться цифровыми услугами
- Как будут работать объекты в Нур-Султане при чрезвычайном положении
- Непродовольственным рынкам в РК рекомендуют работать с 11 до 17 часов
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047