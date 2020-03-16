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Число заболевших коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех

16 Марта 2020 07:15
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Число заболевших коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех

ТАШКЕНТ. УЗА - КАЗИНФОРМ - В Узбекистане еще у троих человек обнаружили коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

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Таким образом число заболевших выросло до четырех.

По информации Министерства здравоохранения РУ, по результатам лабораторного анализа НИИ вирусологии, наличие инфекции подтвердилось у дочери и сына жительницы Ташкента, зараженного коронавирусом Covid-19. Четвертый случай выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего 15 марта в 05.15 рейсом Uzbekistan Airways в Ташкент из Стамбула.

Как сообщалось ранее, о первом случае стало известно 15 марта, в 06:00 в лаборатории Республиканского института вирусологии коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена у гражданки Узбекистана, побывавшей во Франции.




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Ключевые слова: Пневмония в Китае, Коронавирус,
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