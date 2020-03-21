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Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 37 человек

21 Марта 2020 14:45
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Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 37 человек

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Количество заражённых коронавирусом растёт в Узбекистане, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минздрава РУ, количество заражённых коронавирусной инфекцией в Узбекистане на сегодняшний день составляет 37 человек.

В настоящее время все подтверждённые факты заражения вирусом приходятся на столицу Узбекистана.

Накануне стало известно, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Ташкенте в течение месяца планируется построить три больницы.

Кроме того, в целях борьбы с распространением вируса на территории страны президент РУ одобрил создание при Министерстве финансов Антикризисного фонда в объеме 10 трлн сумов (1 млрд 51 млн долларов США), а также ряд мер для поддержки бизнеса, финансовой стабильности и социальной сферы.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Узбекистан, Коронавирус,
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Автор:

Мирас Куандыков

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