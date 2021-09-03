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Число заболевших коронавирусом в столице превысило 114 тысяч

3 Сентября 2021 12:32
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Число заболевших коронавирусом в столице превысило 114 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на снижение уровня заболеваемости, столица по показателям эпидемиологической ситуации по КВИ находится в «красной» зоне. Об этом на брифинге заявила заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на тенденцию к снижению уровня заболеваемости, город по показателям оценки эпидемиологической ситуации находится в «красной» зоне. Сохраняется высокий удельный вес 78-79% больных с клиническими проявлениями в общей структуре заболеваемости», - сказала Жанна Пралиева на брифинге.

Согласно озвученным данным, в текущем году число заболевших коронавирусом по городу превысило 114 тысяч, а с начала пандемии составило 133 392 случая, из них 98 668 с симптомами и 34 694 бессимптомных.

«За сутки зарегистрировано 318 первично лабороторно-подтвержденных случаев – 247 случаев с симптомами и 71 без симптомов», - добавила Жанна Пралиева.

Ранее сообщалось, что в столице снижается число заболеваний коронавирусом.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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