Число заболевших коронавирусом в столице превысило 114 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на снижение уровня заболеваемости, столица по показателям эпидемиологической ситуации по КВИ находится в «красной» зоне. Об этом на брифинге заявила заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на тенденцию к снижению уровня заболеваемости, город по показателям оценки эпидемиологической ситуации находится в «красной» зоне. Сохраняется высокий удельный вес 78-79% больных с клиническими проявлениями в общей структуре заболеваемости», - сказала Жанна Пралиева на брифинге.

Согласно озвученным данным, в текущем году число заболевших коронавирусом по городу превысило 114 тысяч, а с начала пандемии составило 133 392 случая, из них 98 668 с симптомами и 34 694 бессимптомных.

«За сутки зарегистрировано 318 первично лабороторно-подтвержденных случаев – 247 случаев с симптомами и 71 без симптомов», - добавила Жанна Пралиева.

Ранее сообщалось, что в столице снижается число заболеваний коронавирусом.