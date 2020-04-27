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Число заболевших коронавирусом в РК выросло до 2860: зарегистрировано 25 новых случаев

27 Апреля 2020, 23:02
Число заболевших коронавирусом в РК выросло до 2860: зарегистрировано 25 новых случаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23:00 час. 27 апреля 2020 г. в Казахстане зарегистрировано еще 25 новых случаев заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ2 со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано еще 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:

городе Нур-Султан - 10,

Павлодарской области - 5,

Западно-Казахстанской области - 3,

Карагандинской области - 4,

Мангистауской области - 3.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2860 случаев регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султан – 547,

городе Алматы – 876,

городе Шымкент – 175,

Акмолинской области – 93,

Актюбинской области – 57,

Алматинской области – 100,

Атырауской области – 123,

Восточно-Казахстанской области – 16,

Жамбылской области – 106,

Западно-Казахстанской области – 125,

Карагандинской области – 132,

Костанайской области – 43,

Кызылординской области – 182,

Мангистауской области – 30,

Павлодарской области – 110,

Северо-Казахстанской области – 30,

Туркестанской области – 115.


Здравоохранение   Alem Barysy  
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