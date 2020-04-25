Число заболевших коронавирусом в РК выросло до 2601: зарегистрированы 37 новых случаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22:20 час. 25 апреля 2020 г. в Казахстане зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Зарегистрировано еще 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в:
Туркестанской области - 9,
городе Алматы - 13,
Акмолинской области - 2,
городе Нур-Султан - 7,
Костанайской области - 4,
Павлодарской области - 2.
На сегодняшний день в стране подтвержден 2601 случай регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султан – 471,
городе Алматы – 827,
городе Шымкент – 161,
Акмолинской области – 91,
Актюбинской области – 55,
Алматинской области – 86,
Атырауской области – 108,
Восточно-Казахстанской области – 16,
Жамбылской области – 103,
Западно-Казахстанской области – 103,
Карагандинской области – 113,
Костанайской области – 43,
Кызылординской области – 170,
Мангистауской области – 26,
Павлодарской области – 91,
Северо-Казахстанской области – 30,
Туркестанской области – 107.