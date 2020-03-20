Число заболевших коронавирусом в РК возросло до 49: два случая зарегистрированы в Караганде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрировано еще пять случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Таким образом, на 08:30 часов 20 марта 2020 года в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.