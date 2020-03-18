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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к отметке в 200 000

18 Марта 2020 17:52
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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к отметке в 200 000

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Число случаев заражения коронавирусом во всем мире приблизилось в среду к отметке в 200 000. В США и в других странах люди уже приспособились к жизни в условиях строгой изоляции и карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

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По данным Университета Джона Хопкинса, в настоящее время зарегистрировано более 198 000 подтвержденных случаев заболевания по всему миру, почти 8 000 скончались.

Соединенные Штаты и многие европейские страны на этой неделе приняли меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса, включая введение комендантского часа и ограничение на передвижение. Европа закрывает границы.

Число жертв коронавируса в США во вторник превысило 100. Все 50 штатов уже сообщили о случаях заболевания коронавирусом.

Сообщается, что новый коронавирус 2019 года, официально названный ВОЗ COVID-19, распространился на более чем 150 стран, включая Китай, что побудило ВОЗ объявить эту болезнь глобальной пандемией. Более 50% случаев COVID-19, зарегистрированных в настоящее время, выявлено за пределами Китая, передает Pharmaceutical Technology.

По последним данным, в Китае зафиксировано 80,894 случая заражения коронавирусом. На втором месте, после КНР, по числу заразившихся идет Италия (31,506). На третьем месте стоит Иран, число инфицированных в стране достигло 16,169. В Испании зарегистрировано 11826 случаев заболевания. На шестом месте - Южная Корея (8,413). Во Франции выявлено 7,730 случаев заражения, в США - 6,524. 2,742 случаев зарегистрировано в Швейцарии и 1,960 в Великобритании.

Отмечается что, в соответствии с предварительными оценками ЮНКТАД, среди наиболее пострадавших экономик вследствие вспышки коронавируса - Европейский союз, США, Япония, Южная Корея, Тайвань и Вьетнам.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае, Коронавирус,
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