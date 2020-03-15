Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:48
-
-
-
-
вчера 17:15
-
-
-
-
-
вчера 16:40
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:09
-
вчера 14:30
-
вчера 14:20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до девяти
15 Марта 2020 20:39
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подтвердился ещё один случай заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЗадержаны акмолинка и ее родственница за распространение фейкового сообщения о коронавирусе Коронавирус: Австрия закрыла въезд из России, Украины и Великобритании Чрезвычайное положение: как ограничат въезд и выезд из Казахстана
«Подтвердился ещё один анализ на коронавирус по городу Алматы. Это девочка 2008 года рождения, которая прилетела к нам из Германии», – сообщил официальный представитель министерства Диас Ахметшарип.На данный час по Алматы 7 заболевших, в Нур-Султане 2 случая. В целом по Казахстану 9 случаев.
Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Коронавирус: Австрия закрыла въезд из России, Украины и Великобритании
- Не повышать цены на продукты питания поручил аким Актюбинской области
- Чрезвычайное положение: как ограничат въезд и выезд из Казахстана
- Ерлан Карин: Не стоит паниковать по поводу введения чрезвычайного положения
- Случаев коронавирусной инфекции в западных регионах и Кызылординской области Казахстана не зарегистрировано
- Димаш Кудайберген перенес мировое турне из-за коронавируса
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047