Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до девяти

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подтвердился ещё один случай заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подтвердился ещё один анализ на коронавирус по городу Алматы. Это девочка 2008 года рождения, которая прилетела к нам из Германии», – сообщил официальный представитель министерства Диас Ахметшарип.

На данный час по Алматы 7 заболевших, в Нур-Султане 2 случая. В целом по Казахстану 9 случаев.