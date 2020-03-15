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Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до девяти

15 Марта 2020 20:39
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Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до девяти

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы подтвердился ещё один случай заражения коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Подтвердился ещё один анализ на коронавирус по городу Алматы. Это девочка 2008 года рождения, которая прилетела к нам из Германии», – сообщил официальный представитель министерства Диас Ахметшарип.

На данный час по Алматы 7 заболевших, в Нур-Султане 2 случая. В целом по Казахстану 9 случаев.


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Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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