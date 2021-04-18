Число заболевших коронавирусом в Атырауской области превысило 1500 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области число инфицированных COVID-19 превысило 1500 человек. Основным очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в области выявлено 119 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 77 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 17 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. За последние сутки COVID-19 подтвердился: у 11 жителей Жылыойского района, у 1 жителя Кызылкугинского, у 4 жителей Индерского, у 4 жителей Курмангазинского, у 1 жителя Махамбетского, у 2 жителей Исатайского, у 2 жителей Макатского районов. Заболевание у 58 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 61 человека симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 19 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 959 человек, в модульной больнице - 187 , в инфекционном стационаре областной больницы - 102 пациента, в районных инфекционных стационарах - 128. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 159. Всего 1535 человек», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как сообщалось ранее, 1106 жителей Атырауской области привились от коронавирусной инфекции за сутки. Всего количество получивших вакцину от КВИ достигло 13 435 человек.