Число заболевших коронавирусом в Атырауской области достигло 923 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 32 новых случая заражения Covid-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.

В числе заболевших оказались 28 рабочих с Тенгизского месторождения. Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 21 мужчины и 7 женщин.

«Еще четверо заболевших - это две жительницы Курмангазинского района, 1962 и 1977 г.р., жительница города Кульсары, 1968 г.р., одна девушка из Маката, 1995 г.р.», - сообщили в штабе.

Все инфицированные госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритму проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются.

На сегодня число инфицированных КВИ в регионе составляет 923 человек. Число выздоровевших - 233.