Число заболевших коронавирусом в Атырауской области достигло 923 человек
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 32 новых случая заражения Covid-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб.
В числе заболевших оказались 28 рабочих с Тенгизского месторождения. Инфекция была выявлена при прохождении обязательного скрининга у 21 мужчины и 7 женщин.
«Еще четверо заболевших - это две жительницы Курмангазинского района, 1962 и 1977 г.р., жительница города Кульсары, 1968 г.р., одна девушка из Маката, 1995 г.р.», - сообщили в штабе.
Все инфицированные госпитализированы в инфекционный стационар, согласно алгоритму проводится лечение. Очаги заражения и круг контактных лиц выявляются.
На сегодня число инфицированных КВИ в регионе составляет 923 человек. Число выздоровевших - 233.
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