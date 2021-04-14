Число заболевших коронавирусом снизилось в Атырауской области
«Среди инфицированных - 21 пациент из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 5 заболевших с месторождения Тенгиз. Снизилось число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки Covid-19 подтвердился у 2 жителей Жылыойского района, у 3 жителей Исатайского района, по одному случаю - в Кызылкогинском, Махамбетском и Макатском районах. Заболевание у 14 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует.
За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 56 человек. В домашних условиях получают лечение 750 человек, в модульной больнице - 164, в инфекционном стационаре областной больницы - 80 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 104. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 139», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.
Как ранее сообщалось, в Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.