Число заболевших коронавирусом снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области снизилось число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено 34 инфицированных. В предыдущие дни число вновь заболевших в сутки превышало сто человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди инфицированных - 21 пациент из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 5 заболевших с месторождения Тенгиз. Снизилось число зараженных и в районах области. Так, за последние сутки Covid-19 подтвердился у 2 жителей Жылыойского района, у 3 жителей Исатайского района, по одному случаю - в Кызылкогинском, Махамбетском и Макатском районах. Заболевание у 14 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 56 человек. В домашних условиях получают лечение 750 человек, в модульной больнице - 164, в инфекционном стационаре областной больницы - 80 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 104. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 139», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19.