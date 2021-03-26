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    16:28, 26 Март 2021 | GMT +6

    Число заболевших коронавирусом с начала эпидемии в России превысило 4,5 млн

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 9 167. Общее количество инфицированных достигло 4 501 859, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%.

    Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 10 880, до 4 120 161. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,5% от общего числа заразившихся.

    Число летальных исходов из-за COVID-19 в стране за сутки возросло на 405 против 393 днем ранее. Всего от инфекции умерли 97 017 пациентов. Условная летальность выросла до 2,16%, следует из данных штаба.

    В настоящее время в России продолжает лечение 284 681 человек.


    Теги:
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