+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число заболевших коронавирусом растет в Мангистауской области

20 Января 2022 18:15
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом растет в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Мангистауской области коронавирусом заразились 250 человек. С начала года в области КВИ выявлена у 2023 человек. Резкое увеличение заболеваемости вызвано несвоевременной вакцинацией населения, несоблюдением дистанции в общественных местах и неношением масок. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Аманбек Жумиров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Четыре кабинета компьютерной томографии откроют в Карагандинской области
Антирекорд по заболевшим КВИ зафиксирован в Павлодарской области Трём иностранцам запретили въезд в РК без ПЦР-тестов в Павлодарской области Вакцина «Спутник Лайт» доставлена в Павлодарскую область

Очаг заболевания наблюдается в Актау. В областном центре за последние сутки коронавирус выявлен у 114 человек. В Жанаозене зарегистрирован 31 случай, в Мунайлинском районе - 53, в Мангистауском районе - 13, в Тупкараганском районе - 7, в Каракиянском районе - 2, в Бейнеуском районе - 30.

«По состоянию на 19 января в службе скорой помощи работают 53 бригады. Поступило 816 вызовов, из них с КВИ – 17, с пневмонией – 7, с ОРВИ-113 случаев. На уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи изолированы 1785 больных с КВИ. В организациях первичной медико-санитарной помощи привлечены 83 мобильные бригады для больных коронавирусной инфекцией. 68 мобильных бригад находятся в резерве», - сказал Аманбек Жумиров.

По словам Аманбека Жумирова медицинские организации обеспечены достаточными лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Мангистауская область находится в «красной зоне».

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
Четыре кабинета компьютерной томографии откроют в Карагандинской области
Антирекорд по заболевшим КВИ зафиксирован в Павлодарской области
Трём иностранцам запретили въезд в РК без ПЦР-тестов в Павлодарской области
Вакцина «Спутник Лайт» доставлена в Павлодарскую область
Популярное
1 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
2 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
3 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
4 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
5 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
6 Предупреждение о неполном служебном соответствии рекомендовано акиму города Макинска
Читайте также
Трём иностранцам запретили въезд в РК без ПЦР-тестов в Павлодарской области
Pfizer и беременность: актюбинка рассказала о своем самочувствии
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Предупреждение о неполном служебном соответствии рекомендовано акиму города Макинска
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив