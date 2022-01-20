Число заболевших коронавирусом растет в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Мангистауской области коронавирусом заразились 250 человек. С начала года в области КВИ выявлена у 2023 человек. Резкое увеличение заболеваемости вызвано несвоевременной вакцинацией населения, несоблюдением дистанции в общественных местах и неношением масок. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Аманбек Жумиров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Очаг заболевания наблюдается в Актау. В областном центре за последние сутки коронавирус выявлен у 114 человек. В Жанаозене зарегистрирован 31 случай, в Мунайлинском районе - 53, в Мангистауском районе - 13, в Тупкараганском районе - 7, в Каракиянском районе - 2, в Бейнеуском районе - 30.

«По состоянию на 19 января в службе скорой помощи работают 53 бригады. Поступило 816 вызовов, из них с КВИ – 17, с пневмонией – 7, с ОРВИ-113 случаев. На уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи изолированы 1785 больных с КВИ. В организациях первичной медико-санитарной помощи привлечены 83 мобильные бригады для больных коронавирусной инфекцией. 68 мобильных бригад находятся в резерве», - сказал Аманбек Жумиров.

По словам Аманбека Жумирова медицинские организации обеспечены достаточными лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Мангистауская область находится в «красной зоне».