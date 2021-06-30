Число заболевших коронавирусом растет в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О ситуации с эпидемиологической ситуацией в Костанайской области проинформировали в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что в регионе вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Буквально на выходных было зарегистрировано 39-40 случаев, сегодня эта цифра уже - 45.

«В Костанайской области зарегистрировано 45 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,27%. Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 20, г. Рудный - 7, по 4 случая в г. Житикаре, Аулиекольском и Костанайском районах, Карабалыкский район – 3 случая, г. Лисаковск – 2 случая, Мендыкаринский район – 1 случай», - сообщили в информштабе.

34 человека обследованы по самообращению, 11 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 42 с симптомами заболевания, 3 - бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 28 июня 2021 года зарегистрировано 16736 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16166 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1321 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.