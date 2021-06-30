РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:45, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Число заболевших коронавирусом растет в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О ситуации с эпидемиологической ситуацией в Костанайской области проинформировали в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Стоит отметить, что в регионе вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Буквально на выходных было зарегистрировано 39-40 случаев, сегодня эта цифра уже - 45.

    «В Костанайской области зарегистрировано 45 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,27%. Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай - 20, г. Рудный - 7, по 4 случая в г. Житикаре, Аулиекольском и Костанайском районах, Карабалыкский район – 3 случая, г. Лисаковск – 2 случая, Мендыкаринский район – 1 случай», - сообщили в информштабе.

    34 человека обследованы по самообращению, 11 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 42 с симптомами заболевания, 3 - бессимптомных.

    Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 28 июня 2021 года зарегистрировано 16736 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16166 человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1321 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Костанайская область Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Сегодня, 09:26
    Инвесторы получат поддержку от прокуратуры ВКО
    Сегодня, 09:20
    Гребцы Кирилл Тубаев и Тимофей Емельянов завоевали бронзовые медали Азиатских игр
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!