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Число заболевших коронавирусом растет в Казахстане
23 Июня 2022 10:03

Число заболевших коронавирусом растет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 16,

в городе Алматы – 20,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 1.

22 июня сообщалось о 32 новых случаях заболевания ковидом, 21 июня – о 20, а 20 июня – о 12.

Всего в стране подтверждено 1 306 056 случаев.


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