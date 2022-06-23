15:00
23 Июня 2022 10:03
Число заболевших коронавирусом растет в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 16,
в городе Алматы – 20,
в городе Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 1.
22 июня сообщалось о 32 новых случаях заболевания ковидом, 21 июня – о 20, а 20 июня – о 12.
Всего в стране подтверждено 1 306 056 случаев.
Читайте также
Лента новостей
14:52
14:44
14:41
14:35
14:27
14:22
14:21
14:18
14:15
14:08
14:00
13:54
13:48
13:39
13:28
13:13
13:05
12:55
12:42