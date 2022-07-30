30 Июля 2022 05:21

Число заболевших коронавирусом растет в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В течение прошедшей недели в городе Байконуре зафиксировано 44 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, первые случаи заболевания коронавирусом после четырехмесячной благополучной эпидобстановки в городе были зафиксированы 7 июля 2022 года. За две недели (7-22 июля) прирост больных составил 23 человека.

По информации Регионального управления ФМБА России на комплексе «Байконур», с 22 по 29 июля 2022 произошел значительный прирост заболеваний. По состоянию на 22 июля было зарегистрировано 3812 случаев, на 29 июля на поднадзорной территории зарегистрировано 3856 положительных результатов ПЦР на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. То есть, за неделю заболели 44 жителя Байконура.

Как отмечают местные врачи, в основном заболевание проходит в легкой форме, больные лечатся дома и соблюдают карантин. Медики и эпидемиологи призывают вакцинироваться и соблюдать антиковидные санитарные нормы. По их прогнозам, пик заболеваемости коронавирусом в Байконуре ожидается к середине августа.