Число заболевших коронавирусом растёт в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области растёт число инфицированных коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 89 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 64 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз.

Распространяется инфекция и в районах области: в Жылыойском районе выявлено 7 заболевших, в Исатайском - 3, в Кызылкогинском - 5, в Макатском районе - 4, в Махамбетском районе - 1 человек. Заболевание у 38 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 51 человека симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 12 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 399 человек, в модульной больнице - 139, во второй областной больнице - 115 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 5, в районных инфекционных стационарах - 64. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 48.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне. Как ранее сообщалось, в Атырау из-за жары участились вызовы скорой помощи.