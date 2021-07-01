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    21:26, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Число заболевших коронавирусом растёт в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области растёт число инфицированных коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 89 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 64 случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Распространяется инфекция и в районах области: в Жылыойском районе выявлено 7 заболевших, в Исатайском - 3, в Кызылкогинском - 5, в Макатском районе - 4, в Махамбетском районе - 1 человек. Заболевание у 38 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 51 человека симптоматика отсутствует.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 12 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 399 человек, в модульной больнице - 139, во второй областной больнице - 115 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 5, в районных инфекционных стационарах - 64. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 48.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне. Как ранее сообщалось, в Атырау из-за жары участились вызовы скорой помощи.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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