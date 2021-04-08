Число заболевших коронавирусом растет в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау растет число заболевших коронавирусом. С начала апреля это от 50 до 70% от всех выявленных в области инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областного управления здравоохранения, за 6 апреля в Атырауской области подтвердились 102 новых случая COVID-19. Больше всего выявлено в городе Атырау – 75 случаев, еще 14 – на месторождении Тенгиз. Кроме этого, в Жылыойском районе – два случая, в Курмангазинском – девять случаев и по одному случаю в Индерском и Исатайском районах.

«Заболевание у 42 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. За 6 апреля в области от коронавируса выздоровели 159 пациентов. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 459 человек, в модульной больнице - 178, в районных инфекционных стационарах - 70. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 202», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

По темпам распространения COVID-19 Атырауская область продолжает оставаться в «красной» зоне. В области ужесточили карантинные меры.