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    00:45, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Число заболевших коронавирусом растет в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау растет число заболевших коронавирусом. С начала апреля это от 50 до 70% от всех выявленных в области инфицированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областного управления здравоохранения, за 6 апреля в Атырауской области подтвердились 102 новых случая COVID-19. Больше всего выявлено в городе Атырау – 75 случаев, еще 14 – на месторождении Тенгиз. Кроме этого, в Жылыойском районе – два случая, в Курмангазинском – девять случаев и по одному случаю в Индерском и Исатайском районах.

    «Заболевание у 42 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. За 6 апреля в области от коронавируса выздоровели 159 пациентов. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 459 человек, в модульной больнице - 178, в районных инфекционных стационарах - 70. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 202», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

    По темпам распространения COVID-19 Атырауская область продолжает оставаться в «красной» зоне. В области ужесточили карантинные меры.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Акимат Главная Общество Статистика
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