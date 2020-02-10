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Число заболевших коронавирусом на круизном лайнере в Йокогаме достигло 70

10 Февраля 2020 09:51
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Число заболевших коронавирусом на круизном лайнере в Йокогаме достигло 70

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В воскресенье министерство здравоохранения Японии заявило, что результаты у еще шести человек на круизном судне, находящемся на карантине в Йокогаме, дали положительный результат на новый коронавирус. В результате чего общее число инфицированных на борту достигло 70.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

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Согласно данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, у пяти членов экипажа и одного пассажира - четырех филиппинцев, одного американца и одного украинца в возрасте от 20 до 70 лет – нет никаких серьезных симптомов.


Министерство заявило, что 336 потенциально инфицированных людей из примерно 3700 пассажиров и членов экипажа на судне сдали анализы. Результаты исследований выявили еще шесть новых случаев заражения.

Судно, на борту которого пассажиры из более чем 50 стран и регионов, с понедельника находится на карантине после того, как было обнаружено, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, вызывающим пневмонию.

Общее число зараженных новым вирусом в Японии составляет 96 человек, включая 10 человек, которые были эвакуированы на чартерных рейсах из китайского города Ухань, эпицентра вспышки. Еще 16 - это туристы и водитель туристического автобуса.

Гражданин Японии в возрасте 60, с подозрением на коронавирус, умер в субботу в Ухане. В случае подтверждения это станет первый смертью от вируса в Японии.

В материковом Китае число погибших достигло 811.

780 жертв были зарегистрированы в провинции Хубэй, столица которой Ухань является эпицентром вспышки.

Число подтвержденных случаев возросло до 37 000 по всей стране, в то время как количество людей с подозрением на вирус приближается к 29 000.

Число заразившихся по всему миру коронавирусом, вызвавший тяжелый острый респираторный синдром (SARS), достигло 8 098 человек.

В Гонконге в воскресенье были подтверждены еще три новых случая заражения. Вирус диагностирован у 24-летнего мужчины и его бабушки, в результате чего общее количество достигло 29.

С подозрением на новый вирус находятся еще девять членов этой семьи. Результаты их анализов еще неизвестны.

Тем временем около 3600 пассажирам и членам экипажа было разрешено в воскресенье покинуть круизное судно World Dream после нескольких дней карантина в порту Гонконга.

По словам властей, у всех на борту судна, на котором ранее было подтверждено восемь случаев заражения, была выявлена отрицательная реакция.


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Ключевые слова: Япония, Пневмония в Китае,
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