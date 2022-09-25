Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось почти вдвое в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

В городе Астане - 14,

городе Алматы - 12,

Акмолинской области - 8,

Восточно-Казахстанской области - 1,

Абайской области - 2,

Западно-Казахстанской области - 4,

Карагандинской области - 10,

Улытауская область - 1,

Костанайской области - 9,

Мангистауской области - 1,

Павлодарской области - 3,

Северо-Казахстанской области - 4.

Всего в стране подтверждено 1 393 175 случаев.

Cутками ранее в Казахстане зарегистрировали 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.