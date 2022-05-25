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Число заболевших COVID-19 выросло в России
25 Мая 2022 16:19

Число заболевших COVID-19 выросло в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – За последние сутки заболевание коронавирусной инфекцией в России выявлено у 4 580 человек. До этого с 20 мая отмечалось устойчивое снижение новых случаев коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за весь период пандемии в стране зарегистрировано 18 305 973 случаев заражения. В относительном выражении суточный прирост количества инфицированных составил менее 0,03%.

Одновременно наблюдается рост количества госпитализированных с коронавирусной инфекцией. На 25 мая суточный прирост составил 2 503 человек и 2 446 - днем ранее. При том что за последние 10 дней среднее число госпитализаций значилось на уровне 1791 случаев.

Число выздоровлений после заражения коронавирусом составило за последние сутки - 6 705. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 96,7% от общего числа заразившихся.

Также в России зарегистрировано 93 смерти из-за инфекции за сутки. Общее число умерших составило 378 609. Днем ранее было зарегистрировано 90 смертей.

Условная летальность (промежуточная, до завершения эпидемии) остается на уровне 2,07%.


Автор:
Корреспондент
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