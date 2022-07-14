14 Июля 2022 18:16

Число заболевших COVID-19 увеличивается в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области за 12 июля зарегистрировано 56 новых случаев коронавирусной инфекции. Начиная с третьей декады июня в регионе отмечается увеличение числа заболевших КВИ. Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал главный санитарный врач области Юрий Залыгин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии в регионе зарегистрировано 151 753 подтвержденных случая COVID-19, выздоровело 150 042 человека. Если в апреле и мае было не более 10 случаев КВИ в месяц, то в июне уже 39, а за 12 дней июля зарегистрировано 246 заболевших коронавирусом. В основном заражаются COVID-19 невакцинированные граждане и вакцинированные более года назад, не прошедшие ревакцинацию против коронавируса», – говорит Юрий Залыгин.

На сегодняшний день в регионе охват вакцинацией первым компонентом составил 75,2 %, или 674 537 человек, вторым компонентом привито 70,5 %, или 632 394 жителя области. Ревакцинацию прошли 239 928 человек. Повторную ревакцинацию – 14 671.

Для населения доступны три вакцины - «Комирнати», QazVac и Vero Cell.

«Еще раз хочу напомнить о мерах профилактики. Рекомендуем соблюдать социальное дистанцирование, пользоваться антисептиками. Единственной специфической мерой профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация, поэтому жителям нашей области необходимо своевременно привиться. Тем лицам, которые получили два компонента вакцины против КВИ и у которых прошло более 6 месяцев после этого, необходимо ревакцинироваться», – добавил Юрий Залыгин.

В регионе идет снижение заболеваемости вирусным гепатитом А, хроническим вирусным гепатитом, парентеральным гепатитом, педикулезом, стабильная ситуация по менингококковой инфекции. Вместе с тем отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, бруцеллёзом и туберкулезом.