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    20:33, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Число заболевших COVID-19 сократилось вдвое в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией сократилось в два раза. Основную долю зараженных инфекцией жителей региона составляют люди старше 60 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

    В Северо-Казахстанской области за четыре дня текущей недели зарегистрировано 62 новых случая заражения КВИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлой недели данный показатель снизился вдвое.

    Необходимо отметить, что 88% всех случаев выявлено по эпидемиологическим показаниям.

    За прошедшие сутки в СКО зарегистрирован 21 новый случай КВИ, из них 18 – с симптомами, 3 – без симптомов заболевания.

    Основную долю инфицированных составляют люди старше 60 лет –30% местного населения, в возрасте 50-59 лет – 18% .

    Согласно оценке эпидемиологической ситуации Северо-Казахстанская область с 3 июня находится в «зеленой» зоне. За последние сутки в регионе более 30 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество
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