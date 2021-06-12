Число заболевших COVID-19 сократилось вдвое в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией сократилось в два раза. Основную долю зараженных инфекцией жителей региона составляют люди старше 60 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

В Северо-Казахстанской области за четыре дня текущей недели зарегистрировано 62 новых случая заражения КВИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлой недели данный показатель снизился вдвое.

Необходимо отметить, что 88% всех случаев выявлено по эпидемиологическим показаниям.

За прошедшие сутки в СКО зарегистрирован 21 новый случай КВИ, из них 18 – с симптомами, 3 – без симптомов заболевания.

Основную долю инфицированных составляют люди старше 60 лет –30% местного населения, в возрасте 50-59 лет – 18% .

Согласно оценке эпидемиологической ситуации Северо-Казахстанская область с 3 июня находится в «зеленой» зоне. За последние сутки в регионе более 30 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.