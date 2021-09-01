Число заболевших COVID-19 снизилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За последние сутки Covid-19 выявили у 149 жителей Атырауской области. Это меньше, чем фиксировалось в предыдущие дни и недели. Очагом распространения опасной инфекции продолжает оставаться город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 149 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них в городе Атырау подтверждено 89 новых случаев заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 30 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 16 заболевших, в Индерском - 6 заболевших, в Курмангазинском - 5, в Макатском, Исатайском и Махамбетском районах – по одному человеку.

Заболевание у 109 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 40 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 166 человек.

В домашних условиях получают лечение 7 694 человека, в модульной больнице - 167, во второй областной больнице – 146 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 53, в кардиоцентре - 73, в ж/д больнице - 83 пациента, в областной больнице - 43, в общежитиях - 73, в районных инфекционных стационарах - 274. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 414 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.