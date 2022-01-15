Число заболевших COVID-19 резко выросло в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 521 заболевший. Эта цифра почти достигла максимальных показателей лета прошлого года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 521 человека. Из них 386 случаев подтверждено в городе Атырау, 27 случаев - на Тенгизском месторождении, 30 - в Жылыойском районе, 20 - в Индерском районе, 10 - в Исатайском районе, 11 - в Кызылкугинском районе, 11 - в Курмангазинском районе, 8 - в Макатском районе, 18 - в Махамбетском районе.

У 272 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 249 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 12 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1075 человек, в модульной больнице - 210 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 12 человек, в районных инфекционных стационарах - 32. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 279 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.