Число заболевших COVID-19 растёт в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 424 заболевших коронавирусной инфекцией. Больше половины случаев регистрируется в городе Атырау, где подтверждено 257 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 24 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. В Жылыойском районе выявлено 67 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском - 16, Кызылкугинском - 14, Курмангазинском районе - 14, в Макатском районе - 10, в Махамбетском районе - 12 человек.

Заболевание у 288 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 136 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 245 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 4045 человек, в модульной больнице - 198, во второй областной больнице – 198 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 79, в кардиоцентре - 108, в железнодорожной больнице - 99 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 371. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 267 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, 78 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.