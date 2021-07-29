+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 32 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число заболевших COVID-19 растёт в Атырау

29 Июля 2021 14:51
Поделиться:
Число заболевших COVID-19 растёт в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пик четвертой волны COVID-19 ожидается в Алматы к середине августа - Жандарбек Бекшин
Google и Facebook объявили об обязательной вакцинации всех офисных сотрудников Карантин ужесточат в двух районах Туркестанской области Коллективы крупных предприятий ЗКО почти полностью провакцинировались

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 424 заболевших коронавирусной инфекцией. Больше половины случаев регистрируется в городе Атырау, где подтверждено 257 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 24 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. В Жылыойском районе выявлено 67 заболевших, в Индерском районе - 10, в Исатайском - 16, Кызылкугинском - 14, Курмангазинском районе - 14, в Макатском районе - 10, в Махамбетском районе - 12 человек.

Заболевание у 288 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 136 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 245 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 4045 человек, в модульной больнице - 198, во второй областной больнице – 198 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 79, в кардиоцентре - 108, в железнодорожной больнице - 99 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 371. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 267 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, 78 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Пик четвертой волны COVID-19 ожидается в Алматы к середине августа - Жандарбек Бекшин
Google и Facebook объявили об обязательной вакцинации всех офисных сотрудников
Карантин ужесточат в двух районах Туркестанской области
Коллективы крупных предприятий ЗКО почти полностью провакцинировались
Популярное
1 «Синий» статус могут убрать из Ashyq
2 Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос
3 Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
4 Более 50 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО
5 Из спецшколы в ВКО сбежали и совершили преступление два ученика
Читайте также
Новое постановление санврача: что изменится для актюбинцев со 2 августа
Сколько жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане за полгода
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив