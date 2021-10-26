Число заболевающих COVID-19 снижается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 выявили у 10 жителей Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 10 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено два новых случая заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено пять заболевших на месторождении Тенгиз. COVID-19 подтвержден у троих жителей Курмангазинского, Макатского и Махамбетского районов.

Заболевание у восьми пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У двух человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 45 человек.В домашних условиях получают лечение 219 человек, в модульной больнице - 99, во второй областной больнице – 6 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 33. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 65 человек.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «зеленой» зоне.

Как ранее сообщалось, число инфекционных коек сократилось на треть в Атырауской области.