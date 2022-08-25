Число заболеваний COVID-19 в мире сократилось на 9 % - ВОЗ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В период 15-21 августа 2022 года число новых еженедельных случаев заболевания COVID-19 во всем мире сократилось на 9% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

При этом за прошлые семь дней было зарегистрировано более 5,3 млн новых случаев. Число летальных исходов от COVID-19 сократилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, зарегистрировано более 14 тыс. смертельных случаев во всем мире.

По состоянию на 21 августа 2022 года во всем мире было зарегистрировано 593 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 6,4 млн смертей, сообщили в ВОЗ.