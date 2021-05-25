Число выздоровевших за сутки превышает число заболевших - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отмечается уменьшение количества больных коронавирусом, находящихся на лечении. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечается уменьшение количества больных, находящихся на лечении с 38 тысячи по состоянию на 15 мая до 32 тысяч человек на 25 мая, в том числе количество больных находящихся на стационарном лечении снизилось с 14 до 12 тысяч больных, на амбулаторном лечении с 24,5 тысяч до 20 тысяч больных. При этом хочу отметить, что c 5 мая число выздоровевших больных за сутки превышает число заболевших за сутки, что также указывает на наметившуюся тенденцию стабилизации эпидситуации», - заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

Ранее министр сообщил, что положительную динамику занятости коек отмечают в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области, где ранее отмечался высокий уровень.

Пять регионов Казахстана находятся в «красной» зоне, а ЗКО - на границе между «красной» и «желтой» зонами по эпидемиологической ситуации.