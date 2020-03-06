Число выздоровевших от коронавируса в Китае превысило 52 тыс. человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Число выздоровевших от коронавируса в Китае составило 52 109 человек. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в КНР зарегистрировано 80 565 случаев КВИ (ежедневный прирост составил 0,18%), из них 3 015 с летальным исходом (показатель летальности – 3,7%). Выписано с выздоровлением 52 109 человек (64,6%). Остается в стационарах 25 441 больной», - сказал Диас Ахметшарип.

Средний возраст умерших, по его словам, составляет 75 лет (минимальный – 48, максимальный 89 лет).

По данным Минздрава, в мире зарегистрировано 14 747 (включая круизный лайнер) случаев КВИ (271 летальных: Иран – 92 случая, Италия - 107, Южная Корея – 35, круизный лайнер – 7, Япония – 6, США – 11, Франция – 4, Испания – 2, Ирак – 2, Филиппины – 1, Таиланд – 1, Австралия – 2, Сан-Марино – 1 случай) в 79 странах.



