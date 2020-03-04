Число выздоровевших от коронавируса в Китае достигло 47 260 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации с коронавирусом в КНР и в мире, рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, всего на сегодня в КНР зарегистрировано 80 302 инфицированных (за сутки + 128 случаев). Ежедневный прирост составил 0,16%, из них 2 946 с летальным исходом, показатель летальности – 3,6%.

«Выписано с выздоровлением 47 260 человек, это 58,8%. Остается в стационарах 30 096 больных. Средний возраст умерших на данный момент составляет 75 лет, минимальный – 48, максимальный 89 лет», - уточнил Диас Ахметшарип.

Он также добавил, что в 76 странах мира зарегистрировано 12 575 случаев заболевания, из них 221 летальных исходов: Иран – 77, Италия - 79, Корея – 34, круизный лайнер – 7, Япония – 6, США – 9, Франция – 4, Филиппины – 1, Таиланд – 1, Австралия – 1 , Сан-Марино – 1 случай. Ежедневный прирост составил 24,1 %, летальность – 1,7 %.