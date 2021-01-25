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    08:17, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 160 тысяч

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 203,

    город Алматы - 151,

    Акмолинская область - 56,

    Алматинская область - 91,

    Атырауская область - 58,

    Восточно-Казахстанская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 6,

    Карагандинская область - 51,

    Костанайская область - 3,

    Кызылординская область - 5,

    Мангистауская область - 8,

    Павлодарская область - 88,

    Северо-Казахстанская область - 72,

    Туркестанская область - 14.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 160 313.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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