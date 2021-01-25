08:17, 25 Январь 2021 | GMT +6
Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 160 тысяч
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 203,
город Алматы - 151,
Акмолинская область - 56,
Алматинская область - 91,
Атырауская область - 58,
Восточно-Казахстанская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 51,
Костанайская область - 3,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 88,
Северо-Казахстанская область - 72,
Туркестанская область - 14.
Итого выздоровевших в Казахстане - 160 313.