Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 160 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 203,

город Алматы - 151,

Акмолинская область - 56,

Алматинская область - 91,

Атырауская область - 58,

Восточно-Казахстанская область - 21,

Западно-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 51,

Костанайская область - 3,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 88,

Северо-Казахстанская область - 72,

Туркестанская область - 14.

Итого выздоровевших в Казахстане - 160 313.