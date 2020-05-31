Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5404
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 184 пациента, проходившие лечение от коронавируса, выписаны. Из них: в Нур-Султане - 23, Алматы - 41, Шымкенте - 11, Алматинской области - 2, Акмолинской области- 1, Жамбылской области- 6, Карагандинской области - 14, Атырауской области - 12, Актюбинской области- 9, Мангистауской области- 1, Костанайской области- 16, Кызылординской области- 12, Туркестанской области- 11, Западно-Казахстанской области - 24, Павлодарской области- 1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Тelegram-канал Министерства здравоохранения РК.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5404:
г. Нур-Султан – 1121
г. Алматы – 1552
г. Шымкент – 274
Акмолинская область – 107
Актюбинская область – 189
Алматинская область – 186
Атырауская область – 314
Восточно-Казахстанская область – 54
Жамбылская область – 196
Западно-Казахстанская область – 309
Карагандинская область – 243
Костанайская область – 84
Кызылординская область – 245
Мангистауская область – 136
Павлодарская область – 149
Северо-Казахстанская область – 35
Туркестанская область – 210
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