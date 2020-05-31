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Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5404

31 Мая 2020 20:48
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Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5404

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 184 пациента, проходившие лечение от коронавируса, выписаны. Из них: в Нур-Султане - 23, Алматы - 41, Шымкенте - 11, Алматинской области - 2, Акмолинской области- 1, Жамбылской области- 6, Карагандинской области - 14, Атырауской области - 12, Актюбинской области- 9, Мангистауской области- 1, Костанайской области- 16, Кызылординской области- 12, Туркестанской области- 11, Западно-Казахстанской области - 24, Павлодарской области- 1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Тelegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5404:

г. Нур-Султан – 1121

г. Алматы – 1552

г. Шымкент – 274

Акмолинская область – 107

Актюбинская область – 189

Алматинская область – 186

Атырауская область – 314

Восточно-Казахстанская область – 54

Жамбылская область – 196

Западно-Казахстанская область – 309

Карагандинская область – 243

Костанайская область – 84

Кызылординская область – 245

Мангистауская область – 136

Павлодарская область – 149

Северо-Казахстанская область – 35

Туркестанская область – 210


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Коронавирус,
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